Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», было бы ошибкой, если бы нас воспринимали как советскую маленькую армию, которая будет воевать с великой советской армией.

Дословно из заявления Резникова:

«Если представить, что была бы «мясорубка» на «мясорубку», то, конечно же, мы бы проиграли. И было большой ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с великой советской армией. Естественно, великая советская армия одержала бы победу. Но мы не советская армия».

Новое наступление начнется в феврале

Согласно словам главы оборонного ведомства Украины, страна-оккупант сейчас готовит новое наступление.

Он отметил:

«На подготовку призывников Кремль тратит минимум три месяца. Другими словами, они пытаются начать очередную волну наступления. По всей вероятности, это может произойти в феврале, как и в минувшем году. Таков их план».

Ранее Резников рассказал, в чем имеет нужду Украина для борьбы с российским агрессором.