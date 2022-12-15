Как информирует «НБН», в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили, что заявление спикера Кремля Пескова о возможности захвата Одессы и Чернигова свидетельствует о том, что из-за неспособности взять под контроль захваченные территории, в Кремле вынуждены сменить риторику в сторону озвучивания намерений хотя бы удержать ситуацию на Донбассе.

Как известно, Песков отреагировал на «предложение» главаря террористов из временно оккупированной территории Донецкой области Пушилина, заявившего в интервью российским пропагандистам, что Чернигов и Одесса должны быть «освобождены».

Дословно из заявления Пескова:

«Вопрос относительно возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора, который сделают граждане. Но первоочередной задачей является защита населения в «ЛНР» и «ДНР».

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что такие слова Пескова свидетельствуют о том, что целью оккупационных сил было захват всей территории Украины, после чего они войной пошли бы дальше на Запад.

«Однако такая реакция официального представителя Кремля говорит о том, что захват Одессы и Чернигова пока что не является приоритетом «спецоперации». Из-за того, что оккупанты неспособны взять под контроль уже захваченные территории, в Москве вынуждены сменить риторику в сторону озвучивания намерений хотя бы сдержать ситуацию на Востоке Украинского государства», — добавили в ЦПД.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Пушилин заявил о необходимости «освободить» Чернигов и Одессу.