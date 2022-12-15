На своем YouTube-канале Жданов сообщил о том, что государственный концерн «Укроборонпром»заканчивает тестирование новых беспилотных летательных аппаратов, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ, информирует «НБН».

Также эксперт прокомментировал предложение одного из зрителей его канала внести в список легитимных целей армии Украины российский «Уралвагонзавод».

Жданов отметил, что он не сомневается в том, что этот завод давно находится в списке объектов, которые украинские защитники намерены поразить огневыми средствами.

По его словам, отечественные беспилотники имеют дальность полета в 1000 километров, однако он видел информацию о том, что коммерческая фирма в Украине может выпустить БПЛА с дальностью пуска 3300 километров.

«Я так понимаю, что скоро до Урала мы, может быть, и достанем», — предположил эксперт.

Жданов добавил, что на «Уралвагонзаводе» россияне собирают танки и прежде всего в РФ нужно ликвидировать «9-е казенное предприятие», которое выпускает артиллерийские стволы.

Напомним, в октябре стало известно о том, что Россия запустила производство беспилотников.