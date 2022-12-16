В эфире национального телемарафона спикер ОК «Юг» сообщила, что сегодня российские войска нанесли массированный удар рассредоточенными силами в надежде истощить систему противовоздушной обороны ВСУ, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, армия Российской Федерации применила максимальный ресурс, который доступен ей на данный момент. Оккупанты пытались истощить систему ПВО Украины применением и стратегической авиации с разных направлений, на дежурство в море был выведен ракетоноситель, которого утром не было.

Руководитель пресс-центра рассказала, что в зоне ответственности ОК «Юг» силы противовоздушной обороны сбили 11 ракет.

Напомним, что в Киевской городской военной администрации назвали массированный ракетный удар России 16 декабря самым большим с начала войны.