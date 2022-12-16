К примеру, как пишет «НБН», в интервью «Радио НВ» аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал, что действия украинских защитников в Мелитополе, что в Запорожской области, напоминают подготовку поля боя, которая похожа на ту, что была в Херсоне и окрестностях до момента деоккупации города.

Согласно его словам, действия защитников нашей страны направлены на то, чтобы разрушить поставки и структуру командования оккупационных сил, что должно облегчить действия сухопутных сил, если они пойдут в наступление.

Согласно мнению аналитика, наряду с Сватово-Кременная, Запорожское направление является одним из двух очевидных направлений, где ВСУ могут развивать свое контрнаступление. По его предположению фронт на Запорожском направлении оккупанты оборудовали фортификационными сооружениями исключительно на определенных стратегических направлениях.

К примеру, Мелитополь, что предоставляет силам Украины обходить и создавать так называемые «котлы», окружать захватчиков, или же заставлять их отходить.

Помимо того, Михайлов добавил, что для того, чтобы на Запорожском направлении было развито наступление, нужно дождаться, когда почва будет замерзшей. Это будет способствовать движению колесной техники, которая поставляется Украине партнерами из Запада, а также грузовиков, которые подвозят топливо и боеприпасы, без чего никакие глубокие наступления невозможны.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о возможности «праздничного прекращения огня».