Как информирует «НБН», в сообщении управления СБУ в Луганской и Донецкой областях говорится, что на днях восемь боевиков «ЛНР» сдались в плен защитникам Украины. Отмечается, что все они жители временно захваченных россиянами территорий Луганщины.

При этом в СБУ уточнили, что в плен сдались жители Стаханова, Алчевска, Ровеньок, а также поселка Хорошее. Кое-кто из них уже имели боевой опыт в 2014-м. Однако большая часть их – это «мобилизованные» прямо посреди улицы военными РФ и представителями оккупационных правоохранительных органов.

Согласно их словам, с улиц «мобилизовали» даже бомжей. Всех их заставляли ночевать посреди улицы из-за разных заболеваний и вшей. Потом их всех силой привозили в военкоматы, где требовали документы, а после этого не выпускали.

Сейчас со сдавшимися в плен боевиками проводят все необходимые следственные действия. Документируют их преступления против Украинского государства. Они активно сотрудничают со следствием, а также призывают иных боевиков сложить свое оружие.

Кроме того, отмечается, что принудительно мобилизованные боевики один за другим бросают оружие и сдаются в плен.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что боевики «Вагнера» «обнулили» как минимум сорок заключенных.