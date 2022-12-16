Исследовательская группа Forschungsgruppe Wahlen провела социологический опрос среди граждан Германии по заказу немецкого телеканала ZDF о предоставлении ВСУ современных боевых танков, информирует «НБН» со ссылкой на Deutsche Welle.

С 12 по 15 декабря социологи пообщались с 1365 совершеннолетними жителями Германии в телефонном режиме. Результаты исследования показали, что количество немцев, которые поддерживают поставки танков Украине, выросло на 5%.

48% респондентов выступили за предоставление танков ВСУ, в начале ноября этот показатель составлял 43%. Против передачи боевых машин армии Украины выступил 41% опрошенных, в то время как в ноябре было 47%.

Ранее был проведен соцопрос среди жителей стран Европейского союза относительно дальнейшего предоставления вооружения Украине.