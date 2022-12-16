Как информирует «НБН», об этом блогер рассказал в своем посте в Телеграм, а более широко он затронул эту тему на своем YouTube канале.

В своем посте Казанский отметил:

«Уже и на государственных телеканалах Российской Федерации открыто признают, что война с Украинским государством идет не за идею, и вовсе не ради какой-то там «денацификации» или «защиты Донбасса», а просто за бабло. Они так и говорят прямым текстом об этом».

При этом журналист, публикуя фрагмент из телеэфира, добавил, что «это нужно показывать всем, кто еще будет заикаться о каких-то «биолоабораториях», «украинских нацистах» и т.п.».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Казанский, ссылаясь опять-таки на росТВ, рассказал, что жителей Донбасса после присоединения к России ничего хорошего не ожидает.