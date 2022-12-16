Как информирует «НБН», во время брифинга в Military Media Center заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что прекращение боевых действий в нашей стране возможно исключительно тогда, когда страна-агрессор Российская Федерация выведет свои вооруженные силы за пределы территории нашей страны.

Так, когда у бригадного генерала спросили, может ли быть «временное прекращение огня на Новый год», он ответил:

«На мой взгляд, полное прекращение огня на территории Украины со стороны ВСУ будет только тогда, когда на территории украинской земли не останется ни одного оккупанта».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Сырский заявил о смене тактики россиян на поле боя и массовом появлении на восточном фронте хорошо подготовленных россиян.