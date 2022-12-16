Украинский генерал считает, что путинские войска могут снова попытаться пойти на Киев в худшем случае в конце января, лучшем – в марте. По словам военачальника, как и во время Второй мировой войны РФ готовит новые ресурсы где-то за Уралом, информирует «НБН».

В интервью «ТСН» Жданов рассказал, что, если россияне смогут собрать, сформировать, вооружить и научить 200 000 военных, оккупанты действительно могут осуществить попытку наступления на украинскую столицу.

По словам эксперта, страна-агрессор сражается в парадигме прошлых войн. Кремль рассчитывает на то, что после захвата Киева Украина упадет и подпишет капитуляцию, по этой причине Москва не может оставить в покое нашу столицу.

Ранее Жданов объяснил, почему Путин бросает все силы на захват Бахмута, сравнив тактику россиян с тем, как советский маршал Жуков захватывал Берлин.