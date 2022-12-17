Как передает «НБН«, об этом в интервью «Крым.Реалии» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, даже если россияне и решатся выкопать окопы в незаконно аннексированном Крыму, это никак им не поможет, и в конце концов полуостров вернется под контроль Киева.

«Я хочу сказать, что им точно не помогут окопы. Деоккупация Крыма непременно состоится способом, который примет высшее военно-политическое руководств возникнет необходимость воевать за Крым, мы пойдем за него воевать, не спрашивая ни у кого. Это наша земля, которую нужно вернуть домой», — утверждает Данилов.

Говоря о россиянах, которые сейчас поселились в Крыму, высокопоставленный чиновник предположил, что «они уедут так же легко, как и приехали».

«Так как это наша земля, то им нужно жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором ранее жили наши граждане, то почему они его не должны освободить? Еще никогда краденное не приносило счастье. Не нужно красть», — уверен секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, что ранее Данилов выразил мнение, что российские войска не прекратят бои на Рождество, а украинская армия выбьет оккупантов отовсюду, включая Крым.