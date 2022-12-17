Британская разведка в своем отчете пишет, что войска Российской Федерации перенесли место запуска иранских дронов-камикадзе в Краснодарский край, поскольку считают территорию Крыма уязвимой, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

Оккупанты в последние дни активизировали кампанию по дальнобойным ударам по украинской критической инфраструктуре. Атака в основном состояла из крылатых ракет воздушного и морского запуска, но наверняка россияне также применяли иранские беспилотники.

Захватчики запускали БПЛА Shahed-136 из Краснодарного края РФ, хотя ранее делали это с территории Крыма. Вероятно, оккупанты обеспокоены уязвимостью полуострова, кроме того, им удобно пополнять запасы из вероятного пункта прибытия оружия – города Астрахань.

Ранее спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, какую тактику россияне использовали при массированных обстрелах Украины 16 декабря.