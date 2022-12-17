Как сообщает «НБН«, об этом в интервью Радио НВ рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«В этих ударах было нечто новое. В первую очередь, оккупанты применили в два раза меньше крылатых ракет воздушного базирования – 38 по сравнению с обычными 70 залпами. Наибольший акцент был сделан на «Калибр», запускаемый при помощи морских носителей – 22 единицы», — рассказал Арестович.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Россия била по Украине ракетами средней дальности, которыми рашисты намеревались бить по местам расположения командных пунктов ПВО и войск радиотехнической разведки. Именно они фиксируют момент пусков и взлетов российских самолетов.

«Такая ситуация говорит о том, что Россия постепенно исчерпывает запасы ракет воздушного базирования. В то же время очевидно, что Россия продолжает изготовление «Калибров». Как ранее говорили в Главном управлении разведки, за квартал они могут сделать около 40 штук. Таким образом, они их накапливают, после чего стреляют», — сказал Алексей Арестович.

Ранее Арестович рассказал, при помощи кого Россия расчитывает изменить ситуацию на фронте.