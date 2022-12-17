Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», на такую тактику агрессор пошел для того, чтобы выявить расположение украинских систем противовоздушной обороны, а также скорректировать следующую ракетную атаку.

Дословно из заявления спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната:

«В частности, это делается для того, чтобы выявить, где именно были сбиты «Шахеды», где именно наша ПВО их достала. Так как «Шахеды» сбивают в ночное время, и в большей степени это делают ЗРК. Понятное дело, что россияне определяют их месторасположение и делают потом коррективы для собственных ракетных атак».

Захватчики РФ, как известно, при массированных атаках применяют все имеющееся у них вооружение, как было и 16 декабря.

Представитель Воздушных сил ВСУ подытожил:

«Вчера Россия применила фактически все различные ракеты и различные типы наземного, воздушного и морского базирования. Помимо иранских дронов «Шахедов», которые были запущены накануне».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что одна из российских ракет Х-101 не долетела до Украины, упав в Волгоградской области.