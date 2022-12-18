В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на обнародованное телеграм-каналом «Нешутки» видео, в эфире одной из российских пропагандистских телепередач Гиркин не исключил, что отправится на пожизненное заключение в соответствии с решением Гааги, в случае, если Россия проиграет войну Украине.Победа над Украиной, окончательный разгром ВСУ невозможны — Гиркин не исключил своего отъезда в Гаагу на пожизненное

Кроме того, он обвинил главу Кремля Владимира Пуина за военные действия в деменции.

Напоследок в отрезке видео, которое было опубликовано в Сети, Гиркин отметил, что окончательно победить Украину и разгромить Вооруженные силы Украинского государства просто невозможно.

Напомним, ранее Олег Царев сделал заявление о том, что все попытки Кремля захватить полностью Украину обречены на провал.