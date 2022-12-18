Как сообщает «НБН«, такое заявление озвучил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, недавно под руководством главы Кремля состоялось служебное совещание при участии высокопоставленных российских военнослужащих. Во время обсуждения Путин говорил о предложениях военного командования в ближайшей и среднесрочной перспективе. Далее после этой встречи Путин анонсировал проведение встречи с белорусским руководством, и она состоится уже совсем скоро.

«С нашей точки зрения, при проведении этой встречи будут обсуждаться перспективы дальнейшей военной агрессии в отношении Украины и более активного задействования белорусских вооруженных сил в операции против Украины, включая, как мы считаем, на суше», — сказал Наев.

Напомним, что уже завтра, 19 декабря, российский президент Владимир Путин в сопровождении широкой правительственной делегации собирается посетить Минск. Вначале состоится встреча при участии всех глав министерств, после чего Лукашенко и Путин проведут переговоры в формате тет-а-тет, а затем оба диктатора дадут пресс-конференцию.