Как сообщает «НБН«, об этом в своем Telegram – канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Второй день подряд прямо в центре оккупированного Мелитополя продолжается расставление рашистами бетонных конусов. Скорее всего, оккупанты на протяжение последней недели до такой степени испытали на себе запах «жаренного», что уже начали подготовку к уличным боям. Все соответствует лучшим традициям РФ: «зубы дракона» находятся ближе к мирным жителям – на центральных улицах и в жилых кварталах. Но, судя по опыту других освобожденных городов, им уже не помогут их бетонные лего. Наоборот, оккупанты быстрее будут бежать из украинской территории», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Недавно стало известно о подготовке оккупантов к боевым действиям в Мелитополе, и действия оккупантов только подтвердили этот факт. В частности, так называемый «глава» департамента здравоохранения провел совещание, во время которого поручил здравоохранениям подготовить запас еды, воды и заклеить окна.