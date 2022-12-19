В разведке Великобритании отмечают, что «вагнеровцы» продолжают играть важную роль в затяжных боях в районе Бахмута. В последние месяцы оккупанты разработали наступательную тактику, в которой используют множество плохо обученных заключенных РФ, завербованных в ЧВК, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

В сводке отмечается, что, скорее всего, отдельным бойцам выдают смартфон или планшет с коммерческими спутниковыми снимками, на которых обозначены ось продвижения и цель нападения.

Вероятно, командиры остаются в укрытии и отдают приказы оккупантам по радиосвязи, а информацию получают по видео с небольших БПЛА. Отдельные группы и подразделения наемников должны двигаться по заранее намеченному маршруту, часто при огневой поддержке, реже с бронетанковой техникой. Британская разведка предполагает, что оперативникам ЧВК, которые без приказа отклоняются от маршрута нападения, скорее всего, грозит расстрел.

Тактика оккупантов предполагает сохранение редких активов «вагнеровцев» — опытных командиров и бронетехники, за счет «расходного материала» — новобранцев.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Россия бросает наемников ЧВК «Вагнер» гибнуть под Бахмутом.