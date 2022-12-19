В интервью изданию «Украинская правда» секретарь СНБО рассказал, что если учесть массированные удары по Украине, которые уже произошли, то российские оккупанты могут наскрести ракет еще на две-три, может на четыре атаки, информирует «НБН».

По словам Данилова, в этом случае путинские войска полностью исчерпают запасы, что недопустимо, так как у них могут появиться другие вызовы и они должны оставить в арсенале хоть что-то.

«Тот предел, который по нормативам они должны были удерживать, они его уже прошли и прошли довольно давно», — подчеркнул чиновник.

Секретарь СНБО отметил, что у ВС РФ более или менее достаточно осталось ракет С-300, которыми они обстреливают наши города. При этом Кремль пытается получить ракеты от Ирана, что свидетельствует о проблемах россиян с внутренним производством такого оружия.

Ранее о ракетном запасе путинской армии высказались в Главном управлении разведки Минобороны Украины.