Экс-сотрудница разведслужб США Ребекка Коффлер в статье для Fox News пишет, что путинской армии не стоит ждать помощи от морозов. По некоторым данным оккупанты гибнут от переохлаждения в Украине из-за того, что их униформа непригодна для боевых действий в таких погодных условиях, информирует «НБН».

По словам Коффлер, причиной такой масштабной проблемы в ВС РФ стали странные решения постсоветского военного руководства и самого кремлевского диктатора Владиммра Путина.

Униформа армии СССР была «версией для бедных» униформы, которую носили солдаты в Российской империи. Перед началом Второй мировой Кремль одевал военных в форму дешевого и эффективного дизайна. Она была практичной и имела только знаки отличия, которые носили старшие офицеры, что делало их легкодоступными мишенями для стрелков нацистских немецких войск.

После распада Советского Союза военное руководство России решило изменить одежду для бойцов, создав униформу, похожую на униформу солдат стран НАТО.

После ухода генерала Павла Грачева, который был министром обороны при президенте Ельцине, униформа для российских военных становилась тоньше и хуже.

Дизайнер Валентин Юдашкин приложил руку к одежде для солдат, которую начали отшивать из синтетических материалов. Военные жаловались, что летом в ней жарко, карманы настолько маленькие, что туда не помещаются телефон, документы и другое.

Расцветка униформы блекла после нескольких стирок, пуговицы отлетали через несколько недель, липучки отваливались, швы рвались, сам материал шуршал при ходьбе и плавился от искр.

«Дизайнерская» одежда для военных также оказалась очень тонкой для зимней войны, поэтому оккупантам приходилось прыгать, чтобы согреться, даже при -15°C.

Поскольку командование ВС РФ слепо скопировало образцы униформы армий Запада, отдав предпочтение внешнему виду одежды, а не ее функциональности, захватчики начали гибнуть от переохлаждения на поле боя в Украине.

Ранее генерал США спрогнозировал ход российско-украинской войны в зимний период.