Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ«, об этом заявил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он пояснил, что распространяемая оккупантами информация от 18 декабря, в соответствии с которой украинские военные якобы осуществили удар по позициям захватчиков на Кинбурнской косе тактическим ядерным оружием, является смешной.

«Это на самом деле смешно, так как речь идет о доработанном девятикилограммовом термобарическом боеприпасе. Это самый простой боеприпас, с которым приходится работать нашим военным. Однако россияне не думали, что это произойдет из дрона – такой вес и на такое расстояние, в связи с чем и началась такая паника. На видео это все кажется серьезно, но в действительности это – разработка наших волонтеров, которые смогли кое-что доработать», — отметил Ким.

Кроме того, он пояснил, что волонтеры сейчас пытаются доделать еще несколько таких боеприпасов, из них один отправится на Бахмутское направление, а другие будут работать на юге.

Ранее мы писали о массированной ракетной атаке со стороны РФ, подробности о чем озвучивал Виталий Ким.