Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Беларускі Гаюн».

Дословно из обнародованного поста:

«На протяжении сегодняшнего дня, двадцатого декабря, фиксируется перевозка грузовых военных автомобилей, танков, а также личного состава Вооруженных сил Российской Федерации из полигонов в РБ, располагающихся в северной и центральной частях страны, на юг, то есть, ближе к украинской границе».

Напомним, ранее «Беларускі Гаюн» сообщал о начале внезапной проверки боеготовности армии РБ.