Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Беларускі Гаюн».
Дословно из обнародованного поста:
«На протяжении сегодняшнего дня, двадцатого декабря, фиксируется перевозка грузовых военных автомобилей, танков, а также личного состава Вооруженных сил Российской Федерации из полигонов в РБ, располагающихся в северной и центральной частях страны, на юг, то есть, ближе к украинской границе».
Напомним, ранее «Беларускі Гаюн» сообщал о начале внезапной проверки боеготовности армии РБ.
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