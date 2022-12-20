Спикер ОК «Юг» рассказала, что оккупанты на Херсонщине распространяют слухи о том, что до Нового года они собираются уйти с левобережья. По ее словам, нет никаких оснований доверять врагу, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Гуменюк отметила, что оттуда активно уезжают только коллаборанты, которые боятся прихода армии Украины.

Руководитель пресс-центра сообщила, что на левом берегу захватчики продолжают терроризировать местное население, в частности, они занимают частные дома, из которых выселяют людей.

Поскольку ВСУ точными ударами по местам базирования ВС РФ уничтожали сразу большие подразделения, россияне решили расселиться в домах местных жителей, чтобы рассредоточить силы. Однако украинские защитники предугадали такую тактику оккупантов и имеют способы воздействия на нее.

Также «освободители» отключают украинцам электропитание и водоснабжение, чтобы люди соглашались на депортацию. Однако местные всячески избегают «эвакуации», выбирая жизнь в сложных условиях.

Ранее в Сети показали кадры того, что осталось от базы россиян на Херсонщине после удара украинской армии.