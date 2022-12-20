Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что российские псевдожурналисты писали о том, что херсонцы якобы жаловались британским СМИ, в частности Sky News, на то, что после деоккупации в городе существенно «ухудшился» уровень жизни, информирует «НБН».

В материале британских журналистов шла речь о том, что в результате авиаудара оккупантов по Херсону погибло до 40 человек и была разрушена инфраструктура. При этом жителям раздавали аптечки и гуманитарную помощь.

Рупоры Кремля использовали слова жительницы города Натальи Скибы, которая подошла к начальнице Херсонской городской военной администрации Галине Луговой, пожаловавшись на то, что у нее болит глаз. Репортер, который общался с чиновницей, поинтересовался у женщины, улучшилась ли ее жизнь после деоккупации.

«Хуже стало, хуже. Некоторые получают помощь, но не все», — сообщила Скиба, фразу которой российская пропаганда использовала для создания фейка.

На упрек жительницы Херсона Луговая напомнила, что людям раздают сумки со всеми необходимыми медикаментами. Однако псевдожурналисты представили ситуацию так, будто в городе жилось лучше, когда там были россияне.

Отметим, что российские войска продолжают обстреливать Херсон, в частности, 17 декабря ракета прилетела в жилой сектор.