В эфире национального телемарафона представитель ГУР МОУ рассказал, что Украина пытается вернуть домой каждого своего гражданина, в то время, как РФ делит своих людей на «сорта» и формирует списки на обмен, исходя из этого, информирует «НБН».

По словам Юсова, рашистский режим по своей сути является фашистским, поскольку Россия проводит определенную градацию граждан. Наименее ценны для Кремля принудительно мобилизованные с временно захваченных украинских территорий, чаще всего на обмен запрашивают специалистов и офицеров.

«Чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса», — подчеркнул представитель ГУР.

Ранее украинская разведка опубликовала перехват разговора оккупанта с женой. Россиянка рассказала, как наказывают захватчиков, которые отказываются участвовать в «спецоперации».