Результаты социологического опроса группы «Рейтинг» показали, что за год количество сторонников празднования Рождества 25 декабря выросло с 26% до 44%, информирует «НБН».

Одновременно с этим снизилась доля украинцев, которые не хотят переносить праздник с 7 января, с 58% до 31%. 23% опрошенных сообщили, что им безразлично, когда в стране будут праздновать Рождество, 2% опрошенных затруднились ответить.

Наибольшее количество граждан, которые выступают за перенос, в столице и на западе Украины. Среди населения больше всего против такой идеи жители восточных и южных регионов.

За смену даты праздника выступают 46% прихожан ПЦУ, среди прихожан УГКЦ таких респондентов 68%.

Ранее украинцы рассказали, как изменилось их материальное положение за последний год.