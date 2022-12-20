В Telegram-канале «Укрэнерго» сообщили о ситуации с энергоснабжением Киева после вчерашних ночных обстрелов дронами объектов магистральных сетей в центральном регионе и артобстрелов на востоке страны, информирует «НБН».

В НЭК рассказали, что в столице обеспечивается электричеством менее половины потребителей, в приоритете остается питание критической инфраструктуры.

Также энергетики сегодня должны включить определенное оборудование, что позволит повысить уровень надежности питания и уменьшить дефицит мощности в энергоузле Киева и заживить больше потребителей.

Напомним, что в «Укрэнерго» предложили увеличить в более чем два раза тарифы на электроэнергию с 1 января 2023 года.