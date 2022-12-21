Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что украинские военнослужащие в полной мере освободили от захватчиков Российской Федерации город Бахмут, что в Донецкой области. В материале отмечается, что боевые действия ведутся уже вне населенного пункта.

СМИ пишут, что бойцы 46-й ОДШбр бригады вытеснили российских боевиков ЧВК «Вагнера» из частного сектора города. Тем самым Бахмут был полностью освобожден от оккупационных сил Путина.

Примечательно, что по состоянию на текущий момент данную информацию не подтвердили на официальном уровне в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как визит Зеленского в Бахмут ударил по имиджу Путина.