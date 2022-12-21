Как информирует «НБН», в интервью для телевизионного канала «1+1» Малюк подчеркнул, что диктатора РФ, давшего стар преступной войне на территории Украины, ожидает либо бесславная смерть в одном из своих бункеров, или же международный трибунал.

Дословно из заявления Малюка:

«Зазнался, закрался, заигрался бункерный дед. Он и вправду живет в собственном болезненном мире. В итоге его постигнет два варианта – это или скамья подсудимых в Гааге, или же бесславная смерть в каком-то там бункере на Алтае. Все».

Согласно словам Малюка, Служба безопасности Украины в сотрудничестве с другими правоохранительными органами уже сформировала «уникальную копилку» доказательств для будущих международных уголовных судов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что после появления в СМИ информации о визите Зеленского в Бахмут, пропагандистские кремлевские ресурсы поспешили сообщить, что Путин якобы тоже побывал в одной их боевых точек на территории Украины.