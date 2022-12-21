Данилов в интервью «Голосу Америки» заявил, что у страны-агрессора нет шансов на победу в войне с Украиной, поэтому Кремль может прибегнуть к радикальным действиям, информирует «НБН».

«Они сейчас загнаны в тупик. И крыса, загнанная в тупик, наиболее опасна», — отметил секретарь СНБО.

По словам чиновника, Украина очень активно готовится к ближайшим одному-трем месяцам, которые в этом моменте могут стать решающими.

Он объяснил, что оккупанты не воспринимают позицию мирового сообщества и не хотят отойти, чтобы было как можно меньше последствий для России, поэтому будут идти до конца в своей агрессии.

Ранее Данилов объяснил, почему война с РФ не закончится раньше весны-лета следующего года.