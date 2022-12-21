В интервью «Голосу Америки» чиновник рассказал, что Украина получает данные своей разведки и разведки иностранных партнеров о том, что происходит с Ираном. По его словам, Киев уверен, что именно Тегеран поставляет дроны оккупантам, информирует «НБН».

Данилов добавил, что украинское руководство знает, что Москва ведет переговоры с иранской стороной о поставках другого вооружения для армии Путина.

Секретарь СНБО отметил, что, если Тегеран решится осуществить передачу баллистических ракет государству-террористу, для Украины это будет дополнительным вызовом.

Напомним, что эксперт Defense Express Иван Киричевский указал на нюансы поставок дронов-камикадзе в Россию, а также рассказал, что ожидать от сделки Москвы и Тегерана относительно передачи баллистических ракет.