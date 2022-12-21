В интервью телеканалу «1+1» Малюк анонсировал спецоперации в тылу страны-агрессора. Он пообещал, что «бавовна» в Российской Федерации «пылала и будет пылать», информирует «НБН».

По словам главы СБУ, украинские спецслужбы продолжат устраивать «сюрпризы» врагу, как на передовой, так и в тылу. Взрывы и пожары будут происходить на территории государства-террориста еще чаще.

Напомним, что на прошлой неделе в РФ произошел ряд таких инцидентов. 14 декабря сообщили о взырах в Курске, на следующий день масштабный пожар случился на нефтебазе «Роснефти» в Иркутской области. Через несколько суток сообщили о «хлопках» в регионе жители Белгородской области.

Ранее о пожарах на территории России высказался Алексей Данилов. Секретарь СНБО сделал неутешительный прогноз для Москвы.