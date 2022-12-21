Кудрицкий заявил, что с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину по нашей энергетической системе оккупанты запустили более 1000 тяжелых ракет и иранских дронов-камикадзе, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам главы НЭК, страна-агрессор хочет полностью обесточить Украину. Использование РФ такого количества боеприпасов для ударов по критической инфраструктуре делает атаки захватчиков на энегосеть нашего государства самой большой в истории подобной кампанией.

Он добавил, что оккупантов для выбора целей, вероятно, консультируют российские специалисты по энергетике. Также захватчики подбирают время для атак четко те периоды, когда ожидается похолодание.

Ранее о ситуации в энергетической системе высказался премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказав, к чему готовиться украинцам.