Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало перехват разговора российского военного с матерью. Оккупант, который является командиром одного из подразделений, рассказал, как российский танк уничтожил более 20 захватчиков, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

По словам «освободителя», мобилизованные резервисты из Ярославля, вскоре по прибытии на фронт стали «двухсотыми». Новобранцев путинской армии ликвидировал российский танк двумя выстрелами.

Оккупант заявил, что в «дружественном огне» виноваты офицеры войск РФ, которые плохо работают.

«Командование непонятно какое и чем оно занимается», — пожаловался захватчик.

Ранее ГУР МОУ опубликовало запись разговора оккупанта с женой. Россиянка рассказала мужу, как в РФ поступают с захватчиками, которые отказываются воевать.