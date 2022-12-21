В интервью «Радио Свобода» Игнат рассказал, что системы Patriot помогут существенно усилить противовоздушную оборону нашей страны. Кроме того, эта техника способна повлиять на ход войны, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, украинские военнослужащие довольно легко овладеют этими комплексами. В частности, ЗРК на определенных направлениях могли бы помочь отогнать авиацию ВС РФ подальше от наших границ.

Игнат добавил, что Patriot – дальнобойное оружие, которое способно поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров. Поэтому американские комплексы помогут создать эшелонированную противовоздушную систему.

Напомним, что Россия начала угрожать США из-за поставок ЗРК Patriot Украине. В Пентагоне ответили на выпад страны-агрессора.