Как информирует «НБН», об этом высокопоставленный чиновник заявил в эфире телемарафона.

Так, согласно мнению главы Минэнергетики, Украинское государство удержит энергосистему даже в случае новых волн ракетных атак со стороны государства-агрессора Российской Федерации.

«Именно это станет одним из наших шагов к победе», — подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что сейчас абсолютно очевидно то, что враг не остановится и продолжит атаковать Украину ракетами, так как это обычный террор против народа Украинского государства и «нормальная практика» для Москвы.

Министр добавил:

«Относительно прочности энергетической системы Украины. Необходимо понимать, что мы каждый день сталкиваемся с обстрелом энергетической системы нашей страны. И для нас массированным обстрелом является одновременный запуск от 70 до 100 ракет. Однако ежедневно тоже происходят удары, и они совершенно разные по масштабам, но они есть. И мы держим нашу энергетическую систему уже третий месяц к ряду во время таких атак. Как следствие, я убежден в том, что мы удержим энергосистему Украины. Врагу ничего не удастся. Это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу».

Напомним, ранее Галущенко прокомментировал падение российской ракеты на территории Молдовы.