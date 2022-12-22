В четверг, 22 декабря, Минобороны страны-агрессора сообщило, что Шойгу якобы посетил подразделения Вооруженных сил РФ, которые воюют на территории Украины, информирует «НБН».

В сообщении военного ведомства государства-оккупанта сказано, что министр обороны осмотрел подразделения оккупантов, которые дислоцируются в районе так называемой «СВО».

В частности, Шойгу якобы проверил условия дислокации личного состава и военной техники в Украине. Соратник Путина осматривал условия размещения и обогрева захватчиков, приготовления и приема пищи, а также пообщался с оккупантами.

Отметим, что ранее в Кремле сообщили, что якобы в Украине побывал диктатор Владимир Путин. По словам спикера российского лидера, президент приезжал на один из участков фронта.