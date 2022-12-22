Как информирует «НБН», в материале «Украинской правды» отмечается, что данные разведки говорят о том, что очередная масштабная ракетная атака России по территории нашей страны может произойти двадцать второго или двадцать третьего декабря.

В это же время отмечается, что для осуществления акта агрессии Россия намерена привлечь к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет, дальность полета которых достигает от пятисот километров и более.

В разведке также не исключают, что оккупационные силы могут применить в своей очередной атаке не менее четырех ракет «Искандер», от восьми до четырнадцати самолетов Ту-95МС, до трех Ту-22М3, а также порядка трех носителей РК «Калибр».

Издание отмечает, что в общей сложности страна-оккупант намерена выпустить по Украине как минимум 67 крылатых ракет. А уже на следующий день после очередного массированного обстрела Россия может продолжить удары беспилотниками.

Ранее глава Министерства энергетики Герман Галущенко рассказал, выдержит ли энергосистема Украины очередные ракетные удары со стороны РФ.