Как информирует «НБН», в материале «Украинской правды» отмечается, что данные разведки говорят о том, что очередная масштабная ракетная атака России по территории нашей страны может произойти двадцать второго или двадцать третьего декабря.
В это же время отмечается, что для осуществления акта агрессии Россия намерена привлечь к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет, дальность полета которых достигает от пятисот километров и более.
В разведке также не исключают, что оккупационные силы могут применить в своей очередной атаке не менее четырех ракет «Искандер», от восьми до четырнадцати самолетов Ту-95МС, до трех Ту-22М3, а также порядка трех носителей РК «Калибр».
Издание отмечает, что в общей сложности страна-оккупант намерена выпустить по Украине как минимум 67 крылатых ракет. А уже на следующий день после очередного массированного обстрела Россия может продолжить удары беспилотниками.
Ранее глава Министерства энергетики Герман Галущенко рассказал, выдержит ли энергосистема Украины очередные ракетные удары со стороны РФ.
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