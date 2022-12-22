В интервью «Радио Свобода» Игнат отметил, что Украине после получения Javelin, Stinger и HARM логично предоставить дальнобойные системы ATACMS, которые стали бы сдерживающим фактором для российских оккупантов, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, если ВСУ получат от иностранных партнеров такое вооружение, страна-агрессор уже не сможет совершать такой терор, который она устраивает в Украине сейчас.

В целом у наших военных есть большая потребность в различных средствах противовоздушной обороны, поэтому Киев готов брать все, что предложит Запад.

Сейчас Воздушные силы с помощью существующих средств ПВО, авиации и мобильных групп могут перекрыть угрожающие направления и отдельные объекты критической инфраструктуры.

«Однако этого не хватает, чтобы закрыть все потребности», — добавил Игнат.

Ранее спикер Воздушных сил рассказал, почему ВСУ нужны американские ЗРК Patriot.