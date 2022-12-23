Министр обороны начал серию публикаций в своем Twitter-аккаунте о преступлениях российских захватчиков в Украине. В частности, Резников рассказал, что в Каховском районе временно оккупированной Херсонщины «освободители» массово занимаются мародерством, информирует «НБН».

По словам главы оборонного ведомства, хищение имущества – фирменный ход «второй армии мира», куда бы она не шла. Путинским войскам все равно, что мародерство запрещено международными правилами ведения войны.

Кроме того, российская оккупация также сопровождается массовыми убийствами мирных украинцев. Тела гражданских находят везде, откуда ВСУ выбивают ВС РФ.

Резников напомнил, что 30 ноября в селе Правдино на Херсонщине обнаружили массовое захоронение жертв россиян. На освобожденных территориях Харьковщины было найдено более 500 тел убитых украинцев, среди которых есть дети.

Напомним, что спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсонской области.