В интервью агентству «Интерфакс-Украина» Шмыгаль отметил, что весной следующего года граждане Украины будут активно возвращаться из-за границы в родную страну, информирует «НБН».

По словам премьер-министра, для возвращения украинцам нужны три составляющие – безопасность, жилье и работа. Власти уже работают над вопросами безопасности и восстановления, для этого были созданы программы «єРобота» и «єОселя».

Также руководство Украины во главе с президентом работает над увеличением поставок средств противовоздушной обороны, что является работой властей в вопросе безопасности.

«Украинцы должны видеть переспективу восстановления и развития страны после войны», — отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что над этим планом Киев работает со своими союзниками и параллельно стремится получить членство для Украины в Евросоюзе через два-три года, не десятилетия.

Ранее премьер-министр рассказал о ситуации в энергосистеме и рассказал, что ожидать украинцам от врага накануне зимних праздников.