Британская разведка отмечает, что уязвимость нынешней оперативной схемы страны-агрессора заключается в том, что даже ведение оборонительных операций вдоль линии фронта требует ежедневного расхода ракет и снарядов, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что несмотря на увеличение численности личного состава армии Путина за счет проведения так называемой частичной мобилизации, Россия вряд ли пополнила запасы артиллерийских боеприпасов, чтобы их хватило на осуществление большого наступления.

Также в разведке Великобритании объяснили, почему оккупанты ограничили массированные ракетные атаки на Украину.