Как информирует «НБН», в своем посте в Телеграм президент Украины написал:

«По всей вероятности, социальные сети обозначат эти фотографии, как «чувствительный контент». Но это вовсе не чувствительный контент, а это реальная жизнь Украины и украинцев».

В очередной раз Зеленский отметил, что Россия, которая несет свой «русский мир» обстрелами, является страной-террористом. Кроме того, президент акцентировал внимание на то, что россияне, кичащиеся своей якобы «духовностью», устроили кровопролитие в Сочельник, ударив намеренно по мирному населению в центре города.

Президент Украины добавил:

«Это вовсе не военные объекты. Это не война по правилам. Это самый настоящий террор, убийства ради запугивания и удовлетворения. Мир должен видеть, понимать, против какого абсолютного зла мы ведем войну».

Насколько известно, в результате вражеской атаки по центру Херсона, 24 декабря, погибли семь мирных граждан и порядка 35 получили ранения.

Напомним, ранее мы писали о ракетном ударе РФ по Запорожью.