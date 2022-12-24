Американские реактивные системы залпового огня HIMARS на поле боя являются одним из главных преимуществ украинских защитников. Жданов рассказал, смогли ли российские оккупанты приспособиться к этому вооружению, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

«Они никак не приспособились», — заявил Жданов, отметив, что в этом проблема армии Путина и преимущество украинских военных.

Эксперт объяснил, что к этим артиллерийским системам не может приспособиться никто, так как HIMARS летит на расстояние 80 километров чуть больше минуты. Поэтому все, кто находится в зоне досягаемости этих РСЗО, «ходят и оглядываются днем и ночью».

«Его не слышно, его можно увидеть в предрассветном небе, увидеть шлейф, и то при хорошей видимости с 10-15 километров», — уточнил Жданов.

В частности, ВСУ регулярно работают американскими системами по местам скопления пехоты ВС РФ и оккупанты несут большие потери, что держит их в большом напряжении.

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