Как передает «НБН«, об этом сказано в материале издания The Wall Street Journal авторы которого сослались на свои источники в российской разведке и «людей, приближенных к Кремлю».

При этом издание сообщает, что каждый день Путин получает сводку с фронта в письменном виде. В ней все неудачи российских захватчиков смягчаются, таким образом, президенту РФ стараются не сообщать плохие новости. Временами подобные сводки лишены всякой актуальности, так как перед тем, как оказаться у Путина на столе, им приходится проходить через многочисленные инстанции, включая руководителя Совбеза Николая Патрушева.

Таким образом, подчеркивают журналисты, Путина окружают люди, которые во что бы то ни стало пытаются убедить его в победе России.

Напомним, что Россия ранним утром 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину с северной, южной и восточной территории. Сам кремлевский правитель оправдал свою жестокую агрессию желанием «денацифицировать» украинцев.