В своем Twitter-аккаунте министр обороны написал, что если Украина будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, артиллерии и боеприпасов большой дальности, она сможет предотвратить террористические атаки РФ на свои города, информирует «НБН».

Резников упомянул об ударе российских захватчиков по Херсону, отметив, что враг не просто совершил очередное военное преступление, он мстит жителям города, которые сопротивлялись оккупации.

По словам главы оборонного ведомства, Украина сможет предотвратить такие трагедии, если получит необходимое вооружение, чтобы наказать и изгнать со своей территории российских убийц.

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий обстрела центра Херсона оккупантами.