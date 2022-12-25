Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом озвучила мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» в Телеграм.

Согласно обнародованному сообщению, в Мачулищах горел один из российских военных самолетов МиГ-31К.

Дословно из опубликованного сообщения:

«Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» обладает данными относительно того, что сегодня, двадцать пятого декабря, на аэродроме в Мачулищах произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К Военно-космических сил Российской Федерации».

В ближайшее время это средство боевой авиации больше не сможет летать, так как было выведено из строя.

Ранее мы публиковали кадры сбитого, еще дымящего российского военного самолета на украинской земле.