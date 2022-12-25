Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW, USA).

Так, американские эксперты подсчитали, что в ноябре и декабре месяцах войска страны-агрессора сделали меньше общих наступлений в районе Бахмута, если сравнивать это с октябрем.

По всей вероятности, российскими силам будет сложно поддерживать темпы собственных наступательных операцией в районе Бахмута. И сейчас, как считают эксперты, враг будет предпринимать попытки инициировать тактическую или оперативную паузу.

В настоящее время россияне не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных действий.

На нынешние оперативные возможности захватчиков в этом районе также, по всей вероятности, повлияли и сообщения о тяжелых потерях наемников «Вагнера» в районе Бахмута на протяжении последних недель.

Напомним, ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, почему для российских захватчиков так важен Бахмут.