Щедрин рассказал «ТСН», что погода в первой половине января нового года останется такой же теплой, как и сейчас. Аномально тепло будет во всех областях Украины, информирует «НБН».

По словам синоптика, погода будет больше напоминать начало апреля. Теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана вытеснят холодный антарктический воздух из большей части нашего континента.

По этой причине 14-17 января температурный режим будет колебаться в пределах от 0°C до +5°C в темное время суток и до +7°C +10°C днем, на юге страны до +13°C +16°C. Ожидается много дождей, кое-где будет идти мокрый снег.

Эксперт отмечает, что украинцев ожидает настоящая зимняя погода с морозом и снегопадами во второй половине января.

Отметим, что некоторые украинцы во время войны отправляются зимой на отдых за границу. Туроператоры рассказали о самых популярных направлениях.