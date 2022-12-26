На брифинге глава Луганской ОВА сообщил, что на участке фронта Сватово-Кременная ситуация остается тяжелой. Несмотря на то, что преимущество на стороне украинских защитников, пока не стоит спешить с радостными новостями, информирует «НБН».

По словам Гайдая, сейчас рано говорить об освобождении Кременной, недалеко от города идут боевые действия и информация о том, что ВСУ зашли в населенный пункт не соответствует действительности.

Чиновник отметил, что российские захватчики бегут из Кременной, в частности, командование оккупантов из города переместилось в Рубежное.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ сообщил, что путинские войска готовятся к наступлению на Донбассе, указав на каких направлениях намерены активизироваться оккупанты.